Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Tarih belli oldu

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, Ocak 2026 itibarıyla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını açıkladı.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Salar, sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler üzerine çalıştıklarını ifade etti. Murat Salar, Fenerbahçe’nin Ocak 2026 itibarıyla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı.

Salar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanısıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

DHA