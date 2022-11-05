Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray çıkışı: Allah'ın sopası yok...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kulübün gündemine dair yaşanan birçok konuya değinen Koç, Galatasaray'ın "Sadece Galatasaray için değil tüm takımlar için. Türk futbolunun bu hale gelmesinin nedeni bu. Mücadelemiz Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek. Türk futbolu bu düzenle maalesef ivme kaybediyor. Ne halde olduğumuz ortada. Kendimize avantaj sağlandığında da bunu çıkıp söyleyeceğiz." şeklinde yaptığı 'Adalet arayışı' sözlerine de atıfta bulundu.

KULÜP BORCU BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, kulüp borcunun 376 milyon euro olduğunu açıkladı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN O SÖZLERİ...

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüze yakışan ve gurur veren adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda çok çalışacağız, çok yorulacağız ama durmak yok. Fenerbahçe, kürek şubesinde Türkiye'nin açık ara en iyi takımı oldu. Ne var, ne yok tüm kupaları kazandı. Tebrik ediyorum."



"BİLET DEVRİNDE SIKINTI OLMAYACAK"



"Kara borsa büyük sorun, çok şikayet geldi. Dünya Kupası'na kadar bir şey tespit etmek için bilet devrini kapatmıştık ama bir maçta çözdük. Bundan sonra bilet devri konusunda sıkıntı olmayacak. Ancak 3-4 maça gelmiş, diğer maçlarda kombinesini devretmiş kişilere, bir daha kombine satmayacağız."



"MEŞALE YAKANLARI BİLİYORUZ, STADA GİREMEYECEKLER"



"Saha olayları nedeniyle Türkiye'de 560.000 lira, Avrupa'da 200.000 euro ceza yedik. Bu sorumsuzluğa kayıt kalamayız. Sorun yaratan kişileri biliyoruz. Sonraki Avrupa maçında bu kişilerin maça girmemeleri için çabalayacağız. Bundan sonraki Avrupa maçında (meşale yakanları) 'biliyoruz bunların kim olduklarını' stada girmemeleri konusunda elimizden geleni yapacağız."



"CAMİADA BİR REHAVET VAR, ÇOK ERKEN"



"Camiada bir rehavet var, çok erken. Daha gidecek çok yolumuz var. Hep böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zamanlar da olacak. Bunu tüm branşlar için söylüyorum."



"HAYIRLI BİR MAĞLUBİYET ALDIK"



"EuroLeague'de dün akşam hayırlı bir mağlubiyet aldık. O boynu olmayan Sertaç Bey sabaha karşı geldikleri için aramızda yok. Ne kadar mesai harcadıklarını anlatamam. İnanılmaz bir inanmışlık var. Barcelona maçından sonra ümitlerim arttı. Allah nazar değdirmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu sezon hayallerimizin ötesinde başarılar yakalarız."

"BİR RAKİBİMİZİN ADALET ARAYIŞI VAR" "



"Bildiğiniz gibi bir rakibimizin adalet arayışı var" diyerek Galatasaray' göndermede bulunan Koç, "Son 10 senede 5 kere şampiyon olan bir rakibimizin... Ve onlar bir açıklama yaptılar bundan sonra her hafta maçlarının ardından tüm takımlara yapılan haksızlıkları kendi televizyonlarında göstereceklerini ifade ettiler."



"BU TOPA GİRMEYİ İSTEMEZDİK"



"Bu açıklamadan önce de birkaç basın toplantısı yaptılar, şimdi diyeceksiniz ki siz niye bu topa giriyorsunuz? Biz bu topa girmeyi asla istemezdik, ya bizim adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu. Bu adalet arayışı keşke hep olsaydı, keşke işler iyi giderken de bir adalet arayışı içinde olsalardı. Yoksa işler ters giderken, istediğiniz zaman adalet arayışı değil, ayrıcalık arayışı gibi insanlar bunu düşünebilirler."

"Biz de hep resmi açıklamalarda değindik hala da değiniyoruz, Türk futbolunda adalet yok belki minimalize oldu belki çok daha iyi olabilir ama şunu söyleyebilirim, zaten bir evvelki federasyonların niyeti de adalet değildi. Size söylüyorum biz isyan etti 8 Mart'taki hakem operasyonuna, en çok hakemlerden yanan kulüp olarak biz isyan etti. Niye isyan ettik biliyor musunuz? Çünkü tüm sınavlar kaldırılmıştı, hakem sınavları ve keyfi hakemler atayacaklardı, biat eden hakemler, belki bir takıma yakın hakemler atanacaktı. Bir operasyon yaşanıyordu."



"YAKIŞIYOR MU?"



"Ve biz şiddetle karşı çıktık bu olaya doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık zaman gösterecek. Ama genelde zaten sıkıntılı bir sektörden bahsediyoruz. Onun için de hakemlerimiz zorluk çekiyorlar UEFA sınavlarını geçmekte. Bazıları geçemiyorlar, yakışıyor mu 21. yy Türk futboluna... Ama çok şükür bu federasyon başarır başaramaz ama niyeti iyi, bütün testleri geri koydu üstüne yeni testler getirdi. Ama arkadaşlar bu zaman alacak. Bu kronikleşmiş yapı 1 senede 2 senede oluşmadı ki... 20 yılın oluşumu bu.



"ALLAH'IN SOPASI YOK"



"Şimdi dönersek konumuza, biz de 'Allah'ın sopası yok ki' Başakşehir maçında tüm otoritelerin kabul ettiği bir pozisyon yaşadık. Penaltı olması gereken bir pozisyon yaşadık. Biz de ilham alarak bu adalet arayışından pozisyonumuzu yolladık (Galatasaray'a) 2 gün sonra cevap geldi."



İŞTE GALATASARAY'IN YANITI



'Yönetim Kurulumuza talebinizi ilettik' diye bir yanıt geldi. 4 Kasım'da yazı yazdık ne oldu bir gelişme var mı diye şu size okuyacağım cevabı aldı. 'Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçındaki pozisyonu edindik, Türk Futbolu adına adaleti aradığımız bu projemize katkınızdan dolayı teşekkür ederiz, ancak objetik değerlendirme yapabilmek adına Türk Futbolu'nda adalet ilkesi için yalnız ilgili maçınızı değil, sezon başından bu yana oynadığımız maçlardaki lehinize ve aleyhinize gerçekleşen tüm tartışmalı pozisyonları iletmenizi rica ederiz' dediler sağ olsunlar hemen cevap verdiler. Biz de sezon boyuncaki tüm pozisyonları ileteceğiz.



"İSTERSENİZ SON 5 SENEYİ MASAYI YATIRALIM"



"Bırakın bu sezonu son 5 sene, istiyorsanız 10 sene bütün lehdeki ve aleyhdeki tüm pozisyonları masaya yatıralım bakalım ne çıkacak. Sadece ilk 10 hafta 11 hafta değil bütün pozisyonları... Biz 4.5 yıldır Türk Futbolu'nda adalet diyoruz, işler iyi giderken de kötü giderken. Samimi bir şekilde diyorum Türk Futbolu'nda adalet arayan herkesin yanında olacağımızı burada yineliyorum."