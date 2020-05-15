Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan liglerin başlatılması ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online katılım ağırlıklı gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç; basketbol takımının durumuna, Zeljko Obradovic ile yapılan kontrat görüşmelerine, EuroLeague'in devam etme ihtimaline, futbol takımındaki transfer çalışmalarına ve yeni teknik direktör arayışlarına ilişkin birçok önemli açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar:

"Ülkemiz olarak baktığımız zaman devletimiz ve ilgili kurumlarımız bu virüsten korunabilmek, en az hasarla çıkabilmek için 11 Mart’tan itibaren yeni bir sistem ve planlar çerçevesinde önlemler almaya bizleri bilgilendirmeye özen gösteriyorlar. Bizlerde vatandaşlar olarak mümkün olduğunca bu kurallara uymaya çalışıyoruz. Buraya kadar geldik. Gelirken de çok çaba sarf ettik. Belirli de kazanımlarımız oldu. Tünelin sonunda ışık görüyoruz ama buradaki en önemli yapmak istediğim hatırlatma; rahatlamayalım, çok korkmayalım ama korkumuz geçmiş gibi davranmayalım. İlk günkü gibi hassasiyetle yaklaşmaya devam edelim ki sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Biz ülke olarak dayanışma ruhu içerisinde milli mücadele veriyoruz. Sağlık bakanımızın tüm toplumumuzu halkımızı bilgilerle donatması, bunu yaparken herkesin anlayacağı dilden anlatması, güven telkin etmesi ve kapsayıcı olması bu sürecin bu şekilde atlatılmasına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bu bir ekip işi. Burada özellikle sağlık çalışanlarımıza bu süreçte hepimiz için eşsiz bir fedakarlıklar yaparak çalıştılar. Sağlık altyapımızın ne kadar donanımlı olduğunu test ederek gördük"



'Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir'

"Gündemde pek çok konu var. Bunlardan bir tanesi erkek basketbol takımı ve Obradovic hocamız. Önümüzdeki sezon ne olacak konusu var bunlarda konuşuluyor. Daha önce de birkaç kez ifade ettiğim gibi hocamız Fenerbahçe’nin yaşayan efsanelerindendir. "

"Sezon hiç arzu etmediğimiz beklemediğimiz şekilde tamamladık. Yeni sezon planlamasına başladık. Hocamızın istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların içinde de Avrupa da ses getiren transferle takımı güçlendirdik. Hatta hocamızın söylemi var bu sezon için 'En iyi kadroyu kurduk' dedi. Ancak geçen senenin tam tersine bu sezon başlangıcımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde gerçekleşti. Bizler bile bugün yaşadıklarımıza inanamıyorduk. Beklentimizin tam tersi oldu. Bir şekilde çok kötü başlayan haftalar içinde toparlanmaya başladı. Arkasından Euroleague’de play-off potasına girdik ve Türkiye Kupası’nı aldık. Tam işler rayına giriyor derken iptaller geldi. "



'Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik'

"Belki de şunu söylerken çok abartmış olmam. Geçen sene kimse sezon içinde yaşadıklarımızı gördüğünde bu sonuçları tahmin edemezken, belki bu sezon devam edebilseydik hiç kimsenin beklemediği şekilde bitirebilirdik. "

"Belki de biz bu sezon devam edebilseydi takvimler, kimsenin beklemediği şekilde noktalayabilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Belki de bu kadar kötü başlangıcın sonu çok farklı olabilirdi"





'İlerleyen günlerde Obradovic ile oturup konuşacağız'

"Ben hocamıza da ifade ettiğim gibi o dönem işler kötü giderken bize yaşattığı eşsiz mutluluklar, zaferler dolasıyla sezon nasıl biterse bitsin hem teknik kadronun, hem takımımızın bizlerin nezdinde sonsuz kredisi olduğu yönündeydi. Hocamız Fenerbahçe’nin yaşayan efsanesidir ve burada kalmak istediği müddetçe onun evidir. "

"Bu düşüncelerde hiçbir değişiklik olmamıştır ve sezon içinde kendisine birkaç kez iletilmiştir. Bununla beraber kontrat uzatma niyetini dile getirmemize rağmen hocamız sezon sonunda bunu değerlendirmek istedi"

"24 Mayıs'ta Euroleague toplantısında turnuva ile ilgili kararlar alınacak ama en azından yaz aylarında oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Biz de kendisiyle ilerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalkmak istediği sürece burası onun evidir"

'Yerli, yabancı 3 ayrı hoca ile görüşüyoruz'

"Bu erteleme süreci bu planları yapmak için daha fazla imkan sağladı bizlere. Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden öncede çalışmalar vardı. 3-4 hocayla beraber götürüyorduk. Bir tanesiyle neredeyse anlaşmış, el sıkılmışken Euro 2020’nin 2021’e atılmasıyla orada ne yazık ki çalışmalarımızı sekteye uğrattı. Yerli ve yabancı 3 ayrı hocayla görüşüyoruz. Kafamızda aradığımız kriterleri bir hocada bulmak mümkün değil. Ama genç, başarıya aç bir hoca arıyoruz. Bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak 40-50 yaşları arasında ekonomik imkanlarımıza uyabilecek, takım içinde rekabeti sağlayabilecek çoklu oyun anlayışı, değişik taktikleri deneyecek ve cesur olacak ki gençleri adapte edebilecek ve gerekli rekabeti oluşturacak hoca arıyoruz. Bunlardan bir tanesi sezon bitmeden gelebilmek konusuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz bir isimde, bilmediğiniz bir isimde olabilir. Hiç acelemiz yok. Bu sezonu kazanacağız diye gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Bayram sonrası camiaya sesleniş ile yapılanmamız hakkında bilgi vereceğim"

"Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz"

"Daha çok bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz. Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. Bu sene FIFA’nın transfer penceresi farklı olacak ekim sonuna kadar. Bazı liglerin iptal edilmesi yabancı piyasa da çok büyük imkanlar olacağını biliyoruz. Şu an yerlilere odaklanmış vaziyetteyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü 2020-2021 sezonu için şubat ayına kadar olan maaşlarını ödemiştir. Futbolcularımızda herhangi bir maaş indirimi pazarlığı başlamamıştır. Mart, nisan ve mayıs aylarında bunların nasıl olacağını birebir görüşmelerle geliştirmek istiyoruz. Aslında sıkıntı önümüzdeki sezon. Bu sezon iyi kötü 3’te 2’si ödendi. Bundan sonrası içinde hepsi değil ama bir kısmı ödenecek. Ama onun için acele etmiyoruz"

'İndirim görüşmesi yapmadık'

"Şubat 2020'ye kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık"

"Biz 91 milyon Lira'dan 72'ye indik. Daha da inmemiz lazım. 50'lere inmemiz lazım. Bu zaman alacaktır. Bütün oyuncularımız 3 milyon Euro'nun altında alıyor. Daha da aşağı çekmemiz lazım. Maksimum 2 veya 2.2 verebiliriz"

"Altyapıya yönelme ve yatırım yapma teşvik edilmelidir"

'Mustafa Cengiz'i ziyaret ettik'

"Ahmet Nur Çebi'yle konuştum durumunun iyi olduğunu söyledi. Dün de moral vermek için Mustafa Cengiz'i ziyarete gittik, kendisi morallerin en büyüğünü bize verdi"

'TFF'nin yaklaşımına katılıyorum'

"Liglerin başlamasıyla alakalı TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum"

"Ligler başlayacak dedikçe corona virüs hadiseleri çıkıyor. Her türlü sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. En önemli şeyin insan sağlığı olduğunu vurguladık. Her karara hazırız dedik. Adının bugün konmasını söylüyoruz, 3 aşağı 5 yukarı neler olacağı ortada"