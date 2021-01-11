Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil transferiyle ilgili konuşan Ali Koç "Hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Kulübü'nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır" dedi.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Medipol Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili soruyu yanıtlayan Koç "Ekibimden bana gelen bu yönde bir talep yoktur. Kulüpleri, iki oyuncuyu da bu transfer penceresinde satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Bana ve yönetimime bu yönde gelen bir talep yoktur" ifadelerini kullandı.