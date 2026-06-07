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Fenerbahçe başkanını seçti! Aziz Yıldırım 8 yıl sonra geri döndü

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 35’inci başkanı oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, geleceğini belirleyecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanını yaşıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçen büyük başkanlık yarışında, on binlerce kongre üyesi sabahın erken saatlerinden itibaren kulüplerinin geleceğine yön vermek için Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne akın etti.

Fenerbahçe camiasının büyük ilgi gösterdiği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için oy verme işlemleri saat 10.00'da kapıların açılmasıyla resmen başladı. Oylama, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin hemen yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan dev alanda gerçekleştiriliyor. Seçimin kritik öneme sahip olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde stadyuma gelen kongre üyeleri, oy kullanma alanının girişinde metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Genel kurulda, Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemek üzere tam 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Demokratik ve coşkulu bir ortamda geçen seçimde pusula renkleri de netleşti. Kongre üyeleri; Aziz Yıldırım'ı desteklemek için sarı renkli pusulayı, Hakan Safi'yi desteklemek için ise beyaz renkli pusulayı zarflara yerleştirerek oylarını kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi. 

Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Aziz Yıldırım oldu

27 bin 387 üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 35'inci dönem başkanı oldu. Hakan Safi 9 bin 927 oy aldı. Kullanılan oylardan 135 oy geçersiz sayılırken 80 tane boş oy atıldı.

Yıldırım: "Gerekli Olan Takviyeleri 15 Gün İçinde Muhakkak Yapacağız"

Kürsüye gelerek konuşma yapan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, “Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe’dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı, siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bizler değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Geçmişten gelen tecrübemle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz; şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini yukarıya çekmek için bazı projeler var. Burada hayata geçireceğiz. Beni bugün 17 bin küsür oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının olduğu bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. Onu da bir yıl içerisinde yapacağız. Herkes bilsin. Hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizi seviyoruz. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda, dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız” diye konuştu.

 

DHA

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe başkanlık seçimi Aziz yıldırım Hakan Safi
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