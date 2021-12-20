Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra sert sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında 2-2 berabere biten Fenerbahçe, Beşiktaş maçı sonrası spor otoriterlerinden çok sert yorumlar geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı derbiyi Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar köşe yazılarında değerlendirdi. İşte usta isimlerin derbi yorumları...

Erman Toroğlu: Babası sayesinde oralarda

"Dün maç iki tarafa da gitti geldi. Fenerbahçe yorulana kadar daha doğru oynadı. Pereira da oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Beşiktaş teknik heyeti daha doğru zamanda değişiklikler yaptı. Dünkü futbola göre biri kazansa diğerine yazık olurdu. Herkes Trabzonspor'a çalışıyor. Ama Trabzonspor da doğru işler yapıyor. Fırat'ın Fenerbahçe lehine verdiği penaltı yorum meselesi. Yalnız benim şuna ihtiyacım var. VAR'da bu işe karar verecek adam Hakan Ceylan. Hiçbir gün hakem olamamış bir isim. Babası sayesinde oralarda geziyor. Böyle bir maçta bu isme VAR'da görev vermek hatadır. Dün gecenin yıldızı sahada pırıl pırıl parlayan Josef de Souza idi."

Ahmet Çakar: Ben penaltı vermezdim

Fırat Aydınus, bir pozisyon dışında mükemmel. O pozisyon da verdiği penaltı. Çok gri bir pozisyon. Ben olsam vermem. Zira bir kafa topunda top hızını kesmiş şekilde Larin'in eline düşüyor. Larin'in eli biraz açık ama bence doğal konumunda. Dediğim gibi yoruma çok açık ama ben vermezdim. Ayrıca Szalai'nın ilk yarıda verilmeyen bir kartı var.