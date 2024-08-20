Fenerbahçe bir ayrılığı daha duyurdu

Fenerbahçe, istediği verimi alamadığı Joao Pedro ile yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe Brezilyalı forvet Joao Pedro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki Pedro, sarı-lacivertli formayla bekleneni verememişti.