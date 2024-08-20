Fenerbahçe bir ayrılığı daha duyurdu
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Fenerbahçe, istediği verimi alamadığı Joao Pedro ile yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığı duyuruldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe Brezilyalı forvet Joao Pedro ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki Pedro, sarı-lacivertli formayla bekleneni verememişti.
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