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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul'a geliyor

Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe bir stoper transferini daha bitirdi.

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dinamo Kiev mağlubiyetiyle büyük yara alan ve hayalleri yıkılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus çok hırslandı. Yönetimden bir stoper daha isteyen Jesus'un bu ricası yerine getirildi ve Fenerbahçe yönetimi gece yarısı transferi bitirdi.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Marsilya takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Luan Peres ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuyu bu akşam Türkiye'ye getirecek. Fenerbahçe'nin stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçirip imza attırması bekleniyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Kim Min-Jae' stoper transfer
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