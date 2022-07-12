Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıkladı

Fenerbahçe, Joshua King ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe, Joshua King ile anlaştığını duyurdu. FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Bilgilendirme Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."