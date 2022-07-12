Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıkladı
Fenerbahçe, Joshua King ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe, Joshua King ile anlaştığını duyurdu.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
"Bilgilendirme
Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol