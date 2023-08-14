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Fenerbahçe bşr transferi daha KAP'a bildirdi

Fenerbahçe bşr transferi daha KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor.

Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

 Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek;
kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe stoper transfer
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