Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1

Fenerbahçe ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluk yolunda Bursa engelini son düzlükte aştı… Maça oldukça etkisiz başlayan Fenerbahçe ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci yarıya Valbuena-Alper Potuk değişikliği ile başlayan sarı lacivertliler hareketlenen maçta 69.dakikada Furkan’ın attığı golle geriye düştü. 2 dakika sonra Sow’un kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlayan Fenerbahçe, ecel terledi döktüğü son anlarda 90+1’de Fernandao’nun golüyle öne geçti.

Bu sonuçla lider Galatasaray ile aradaki farkı kapatan ve 66 puanla ikinciliğe yükselen Fenerbahçe ezeli rakibinin puan kaybı için beklemeye geçti.

Haftaiçi yönetimi protesto eden ve idmanlara çıkmayan Bursaspor’da 83.dakikada Titi kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde itiraz eden Kubilay Kanatsızkuş da oyundan atıldı. Yeşil beyazlılarda teknik direktör Mustafa Er de tribüne gönderildi. Bursa 39 puanda kaldı.