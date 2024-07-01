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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler transferi KAP'a bildirdi. 

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

8.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken; Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 

KAP'a yapılan açıklamada; "Club Atletico de Madrid kulübüne toplam Transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir." denildi. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz." denildi. 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe çağlar söyüncü transfer kap
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