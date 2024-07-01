Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini KAP'a bildirdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler transferi KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
8.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken; Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
KAP'a yapılan açıklamada; "Club Atletico de Madrid kulübüne toplam Transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir." denildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz." denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol