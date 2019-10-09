  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 09 Ekim 2019 14:03

Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma, saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Spor Toto Süper Lig , Yukatel Denizlispor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM