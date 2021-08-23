  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerin 16 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler için paylaşımda bulundu.

Helsinki karşısında ilk resmi maçına çıkan, dün oynanan Antalyaspor maçında ise asist yaparak tarihe geçen Arda Güler'e, sarı lacivertlilerin efsanesi Alex'ten tebrik geldi.

Sosyal medya hesabından Arda'ya Fenerbahçe kariyerinde başarı dileyen Alex, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın birçok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya’dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum." ifadelerine kullandı.

FENERBAHÇE İLE TARİHE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerde 89. dakikada topla buluşan Arda Güler yerde kaldı ancak top Zajc'ın önüne doğru gitti.

Zajc, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 1-0'a geldi.

Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı tarih olan 2010-11'den bu yana bir Süper Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu (16 yaş 178 gün).

Etiketler fenerbahçe alex arda güler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk Araştırma Merkezi'nden Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu çıktı
Hamile olduğu ortaya çıkmıştı... Dünya şampiyonu ünlü sporcu üvey kardeşiyle evlendi!
Antalya ve Muğla'dan küllerin arasından doğan yeni hayat görüntülendi
İstanbul'da ''denizde'' saldıran pitbull öldürdü
Gökhan Gönül'den Can Gönül açıklaması
Merve Boluğur'un tatil paylaşımına beğeni yağmuru
Taliban'a darbe vuran direnişin kalesi Pencşir'de son durum
Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu
İzmir'de yollar kana bulandı! Ölü ve yaralılar var!
Koronavirüse karşı 3. doz aşılarla ilgili dikkat çeken araştırma