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Fenerbahçe efsanesi 'Lefter' anasına hatıra parası basıldı

Fenerbahçe efsanesi 'Lefter' anasına hatıra parası basıldı
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis anısına Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra para basıldı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis anısına Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra para basıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Lefter Küçükandonyadis anısına basılan hatıra paranın tanıtımı İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlüğünde yapıldı.

Tanıtıma, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Selman Arınç, Fenerbahçe Basketbol Müzesi Sorumlusu Haluk Hergün, Lefter Küçükandonyadis’in damadı Mehmet Balkan ile Heykeltıraş Tekin Gülbasar katıldı.

Para Kurulu'nda geçen yıl alınan kararın ardından "Türk Spor İnsanları Hatıra Parası" serisinde Lefter'e yer verilirken, ilk kez bir futbolcunun hatıra parası basıldı.

Etiketler darphane Fenerbahçe anı
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