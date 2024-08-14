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Fenerbahçe elendi, UEFA ülke puan sıralaması değişti

Fenerbahçe elendi, UEFA ülke puan sıralaması değişti
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etmesinin ardından UEFA ülke puanarı da değişti.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşta 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı, ancak uzatmalarda Lille'in penaltıdan bulduğu golle maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayallerine erken veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-lacivertlilerin elde ettiği beraberlik, Türkiye'ye yalnızca 0.1 puan katkı sağladı. Buna karşın, Türkiye'nin en büyük rakibi Çekya'nın temsilcileri haftayı galibiyetlerle kapattı. Sparta Prag, FCSB karşısında 3-2 kazanırken, Slavia Prag ise Union Saint Gilloise'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetlerle Çekya, ülke puanına 0.4 puan daha ekledi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin UEFA ülke puanı 35.100'e yükselirken, Çekya 35.750 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye ise 10. sırada yer almaya devam ediyor.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması

1. Portekiz: 49.516 puan
2. Belçika: 43.200 puan
3. Çekya: 35.750 puan
4. Türkiye: 35.100 puan
5. Norveç: 30.500 puan

 

Etiketler UEFA ülke puanı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi avrupa ligi
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