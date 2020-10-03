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  4. 03 Ekim 2020 22:14

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü kendi evinde yendi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşı geldi. Yeni transfer Samatta'nın 2 gol attığı karşılaşmada konuk ekibin tek golünü Sabo penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü kendi evinde yendi
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24 ve 68. dakikalarda Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta attı. Karagümrük, 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo ile farkı 1'e indirdi. Erik Sabo, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda Altay'ı geçemedi.

2 hafta aranın ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Haftaya lider giren Fatih Karagümrük, ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.

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