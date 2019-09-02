  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 02 Eylül 2019 14:33

Fenerbahçe, Gael Clichy için transfer teklifi yaptı

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Gael Clichy için teklifte bulundu.

Fenerbahçe, Gael Clichy için transfer teklifi yaptı
A+ A-

Transferin son gününde kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'e Gael Clich için resmi teklifte bulundu. Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. 

Haber Global'in haberine göre, sarı lacivertli takım Fransız sol bek Gael Clichy için Başakşehir'in kapısını çaldı. Kanarya, Okan Buruk'un Clichy kararını bekliyor.

BEDELSİZ GELEBİLİR

Sol bek arayan Başakşehir'in, aradığı ismi bulması halinde Clichy'yi serbest bırakacağı, bulamaması halinde Fransız yıldızın takımda kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Spor Toto Süper Lig , başakşehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM