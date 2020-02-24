Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkatlerden kaçan o detay!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, olaylı geçen maçta kırmızılar havada uçuşmuş ve 3-1 sarı kırmızılılar kazanarak 20 yıllık Ülker Stadı'ndaki galibiyet hasretini sona erdirmişti.

Sert müdahaleler, goller, kırmızı ve sarı kartlar, teknik adamların gördüğü kartlar, başkan Ali Koç'un protokolden atlatıp taraftarlarla tartışması derken birçok olay yaşandı dev derbide... Ancak bir olay dikkatlerden kaçtı.

Belhanda'nın oyundan çıkacağı zaman Deniz Türüç'ün hızlı olmasını söylemek için gittiği anda, Faslı futbolcunun Deniz'in başından tutup itmesi olayların başladığı noktaydı. Belhanda oyundan çıkıp Ahmet Çalık oyuna girdi ama Deniz Türüç, Galatasaray'ın 10 numarasının yaptığı hareket sonrasında sinirlerine hakim olamayıp yedek kulübüsine doğru yönelen Belhanda'nın üstüne yürüdü.

Bu sırada Deniz'in geldiğini gören Galatasaray teknik heyeti oyuncuyu engelleyip sakinleştirmek istedi. Fatih Terim Fenerbahçeli futbolcuya engel olmak istedi ancak Deniz oldukça sinirli haliyle Terim'i kenara doğru itti.

Türüç'ün bu hareketi sonrasında savrulan Galatasaray Teknik Direktörü neye uğradığına şaşırdı. Daha sonrasında oyuncunun yanına yeniden giderek onun sakin olmasını bir kez daha söyledi.

Deniz Türüç'ün müdahalesi sonrasında Terim'in savrulması dikkatlerden kaçtı.

Bu olay sonrasında Belhanda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Deniz Türüç saldırısı sonrasında direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.