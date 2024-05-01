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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ''1 Mayıs'' mesajları

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ''1 Mayıs'' mesajları
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Süper Lig devleri, Fenerbahçe, Gatasaray ve Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kutlama mesajı paylaştı.

Türkiye’de 1 Mayıs coşkusu yaşanırken, Süper Lig devleri de Emek ve Dayanışma Günü’nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Galatasaray Kulübü’nün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Dünya medeniyetinin gücü emek ve dayanışmadan gelir. İnsanoğlu tüm hayati kazanımlarını emek yoluyla edinir ve dayanışma yoluyla kendinden sonraki kuşaklara aktarır. Bugün bir fırına girdiğimizde bizleri karşılayan farklı renklerdeki türlü ekmeğin, yerleşik hayata geçen tarih öncesi insanların buğdayı ıslah edişinin mirası olması gibi… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun, dünya ve gelecek için emek veren tüm eller sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’den yapılan paylaşımda ise, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" denildi.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama paylaşımında, "Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” yazıldı.

Etiketler 1 mayıs işçi bayram Galatasaray Fenerbahçe
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