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  4. 23 Şubat 2020 21:51

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım: Mayıslar bizimdir

Galatasaray Fenerbahçe zaferi sonrası sosyal medyadan üst üste paylaşımlar yaptı. Önce, Mayıslar bizimdir etiketiyle paylaşım yapan Galatasaray, daha sonra yıldız göndermesi yaptı.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım: Mayıslar bizimdir
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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl aranın ardından deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

1-3'lik skorla biten karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın remi Twitter hesabından paylaşılan videoda akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.

Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

#MayıslarBizimdir ???? #FBvGS pic.twitter.com/YBziKyX7a9

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2020

4 YILDIZ GÖNDERMESİ

Şampiyonlukları sonrası elde ettiği 4 yıldızı ön plana çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibini hedef alarak, "Senin 4 yıldızın yok!" mesajını paylaştı.

Mesajda, Onyekuru'nun 3. gol sonrası Galatasaray tribünlerine verdiği zafer pozu da yer aldı.

Senin 4 yıldızın yok! ????????

⭐⭐⭐⭐ #FBvGS pic.twitter.com/OG9FeG3hvq

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2020

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