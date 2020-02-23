Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım: Mayıslar bizimdir

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl aranın ardından deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
1-3'lik skorla biten karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın remi Twitter hesabından paylaşılan videoda akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.
Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
#MayıslarBizimdir ???? #FBvGS pic.twitter.com/YBziKyX7a9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2020
4 YILDIZ GÖNDERMESİ
Şampiyonlukları sonrası elde ettiği 4 yıldızı ön plana çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibini hedef alarak, "Senin 4 yıldızın yok!" mesajını paylaştı.
Mesajda, Onyekuru'nun 3. gol sonrası Galatasaray tribünlerine verdiği zafer pozu da yer aldı.
Senin 4 yıldızın yok! ????????
⭐⭐⭐⭐ #FBvGS pic.twitter.com/OG9FeG3hvq
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