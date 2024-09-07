Fenerbahçe genç futbolcusunu kiraladığını açıkladı
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Fenerbahçe, 21 yaşındaki stoper Omar Fayed'i Belçika temsilcisi Beerschot'a kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Omar Fayed, kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.
Mısırlı futbolcu, geçen sezonu da Sırbistan ekibi Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.
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