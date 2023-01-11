  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe genç yıldız Arda Güler için kararını verdi

Fenerbahçe genç yıldız Arda Güler için kararını verdi

Fenerbahçe genç yıldız Arda Güler için kararını verdi
Güncelleme:

Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan genç yıldız Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

KALAN MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE OYNAMAK ZORUNDA

5 milyon Euro'ya serbest kalmaması için 1500 dakika oynaması gereken Arda'nın kalan tüm maçların en az yarısında 90 dakika oynaması gerekiyor. Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Arda'yı kullanmak istememesi ise sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyordu.

JORGE JESUS KARARINDAN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe maçından alınan mağlubiyetin ardından Arda Güler'i takıma monte etme kararı alan Jorge Jesus, ligin kalan maçlarında Arda Güler'i sahaya sürecek. Art arda alınacak galibiyetlerle yeniden liderliğe oturmayı planlayan tecrübeli teknik adam, Arda Güler'e ekstra görevler verecek.

Etiketler Fenerbahçe arda güler fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nebati açıkladı; işte kalem kalem 250 milyar TL'lik destek paketi
İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif
Çılgın dondurmacıdan ilk açıklama: Vurulduğumdan benim bile haberim yok
Vatandaşlık alan sığınmacılarla yapılan seçim anketi açıklandı
Yeni koronavirüs varyantı dalga dalga yayılıyor! Semptomları belli oldu
Dünya 60 çocuğu olan doktoru konuşuyor
Sokakta fotoğraf çeken yanar! Yargıtay'dan emsal karar
Konutlar ucuzlayacak diyenlere tokat gibi yanıt! Hem de TÜİK'ten
Hülya Avşar'dan çalışanlarına ''kıskandıran'' jest yağmuru
İslam Memiş'ten gümüş ve altın için dikkat çeken tahmin