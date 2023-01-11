Fenerbahçe genç yıldız Arda Güler için kararını verdi

Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan genç yıldız Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

KALAN MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE OYNAMAK ZORUNDA

5 milyon Euro'ya serbest kalmaması için 1500 dakika oynaması gereken Arda'nın kalan tüm maçların en az yarısında 90 dakika oynaması gerekiyor. Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Arda'yı kullanmak istememesi ise sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyordu.

JORGE JESUS KARARINDAN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe maçından alınan mağlubiyetin ardından Arda Güler'i takıma monte etme kararı alan Jorge Jesus, ligin kalan maçlarında Arda Güler'i sahaya sürecek. Art arda alınacak galibiyetlerle yeniden liderliğe oturmayı planlayan tecrübeli teknik adam, Arda Güler'e ekstra görevler verecek.