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Fenerbahçe, Güney Koreli yıldız ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldız ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe daha önce transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a getirttiği Min-Jae Kim transferini duyurdu.

Fenerbahçe daha önce transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a getirttiği Min-Jae Kim'i resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp Güney Koreli futbolcunun transferini özel bir videoyla duyurdu.

 "KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI FENERBAHÇEMİZE HOŞ GELDİN"
Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Güney Kore transfer
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