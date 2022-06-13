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Fenerbahçe ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçerek, Portekiz ekibi Santa Clara ile Lincoln'un transferi konusunda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul'a gelerek, sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yapacak. Ailesi ile birlikte yolculuğu başlayan genç oyuncunun saat 18.20'de İstanbul'a gelmesi, önümüzdeki günlerde de sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta görev alıp; 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, transferde adı geçen Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique hakkında açıklama yaptı. 

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, ''Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir'' ifadelerine yer verildi. 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Lincoln Henrique transfer
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