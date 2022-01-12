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  4. Fenerbahçe İsmail Kartal ile anlaştı, Yılmaz Vural'dan paylaşım gecikmedi

Fenerbahçe İsmail Kartal ile anlaştı, Yılmaz Vural'dan paylaşım gecikmedi

Fenerbahçe İsmail Kartal ile anlaştı, Yılmaz Vural'dan paylaşım gecikmedi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için İsmail Kartal ile anlaşmasının ardından Yılmaz Vural'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istediği her fırsatta dile getiren Yılmaz Vural, sarı-lacivertli ekibin İsmail Kartal ile anlaşması sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

''ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ''
Deneyimli teknik adam yaptığı paylaşımda "Elbet bir gün buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Vural'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde yoğun ilgi gördü.

Etiketler ismail kartal fenerbahçe
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