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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi duyurdu!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi duyurdu!
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Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yarın İstanbul'a gelecek 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinden geçecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Jayden Oosterwolde transfer
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