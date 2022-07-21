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  4. Fenerbahçe Joao Pedro transferini resmen açıkladı: Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe Joao Pedro transferini resmen açıkladı: Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe Joao Pedro transferini resmen açıkladı: Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "kağıttan uçak" detayı dikkat çekti.

Fenerbahçe, Joao Pedro transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler Cagliari'ye bonservis bedeli olarak 4.8 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Eurobonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Joao Pedro
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