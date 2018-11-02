Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi. Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Kadıköy'de Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve ekibi, Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmış ve yeni antrenör arayışlara başlamıştı.

Bu arayışlarda sürpriz bir durağa uğranmış durumda. Fenerbahçe, son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli'ye teknik direktörlük için teklifte bulundu.

2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2015 yılında dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Sampaoli'yle Paraguay ve Meksika'nın yanı sıra Tigres, Atlanta United, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve San Lorenzo da ilgileniyor.

(GOAL)