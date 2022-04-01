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  4. Fenerbahçe kadroyu açıkladı: Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda var mı*

Fenerbahçe kadroyu açıkladı: Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda var mı*

Fenerbahçe kadroyu açıkladı: Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda var mı*

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda yer almadı.

Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

YİNE KADRODA YOKLAR
Ozan Tufan ve Mesut Özil maç kadrosunda yer almadı. Enner Valencia, Luz Gustavo, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise kafileye dahil edildi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mesut özil ozan tufan
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