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  4. 02 Mart 2020 20:56

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Antalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

???? ZTK Yarı Final

???? Trabzonspor
???? 3 Mart Salı
???? 20.30
???? #TSvFB pic.twitter.com/FYvZMKcCEo

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 2, 2020

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası
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