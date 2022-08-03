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Fenerbahçe kaleci transferini bitirdi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe kaleci transferini bitirdi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir kaleci istediğini belirtmişti. Fenerbahçe kaleci transferini resmen bitirdi.

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile sıklıkla anılan Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat için son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, İrfan Can Eğribayat'ın transferini tamamladı. Fenerbahçe 24 yaşındaki eldiveni İzmir ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın lisansını da çıkardı ve Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe kaleci
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