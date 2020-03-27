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  4. 27 Mart 2020 20:08

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 1000 kişiye bağışta bulundu!

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 1000 kişiye bağışta bulundu!
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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, koronavirüs kapsamında 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşıladığını söyledi ve 2 arkadaşını bu kampanyaya davet etti.

"1000 KİŞİNİN ERZAK İHTİYACINI KARŞILIYORUM"

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu yaptığı paylaşımla, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum." dedi ve Beşiktaşlı Umut Nayır ve Ankaragücü'nde oynayan İlhan Parlak'a davette bulundu.

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