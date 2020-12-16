Fenerbahçe Karacabey Belediyespor'u yenerek tur atladı

Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, sahasında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmanın 3'te 2'sini 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇIN ÖZETİ

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-0 Karacabey Belediyespor

91' Fenerbahçe'de Ozan Tufan zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

88' Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan auta çıktı.



87' Ferdi Kadıoğlu sol kanatta, son çizgide yerde kaldı. Fenerbahçe yarım korner sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

86' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

84' Faul düdüklerinin sayısı bir hayli arttı. Oyunun ritmi de buna bağlı olarak oldukça düştü.

83' Karacabey Belediyespor'da Sergen İlhan, Gustavo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

82' Fenerbahçe'de kaleci Oytun, zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

81' Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

80' Fenerbahçe'de Pelkas sol kanatta Rasimcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli ekip çaprazdan bir serbest vuruş kazandı.

78' Maçta tempo oldukça düştü. Oyun orta sahaya sıkışmış durumda.

75' Fenerbahçe'de Papiss Cisse, Hasan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

73' Karacabey Belediyespor rakip yarı alanda top çevirerek Fenerbahçe savunmasında boşluk bulmaya çalışıyor.



71' Fenerbahçe'de Mame Thiam yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.

69' Karşılaşmada son 20 dakikaya Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle giriliyor.

68' İki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.

66' Bu arada bir süre arka adalesinde sorun yaşayan Ozan Tufan kendisini denedi ve devam edebileceğine karar verdi. Milli oyuncu için planlanan değişiklikten vazgeçilmiş görünüyor.

65' Novak'tan pası alan Pelkas sol çaprazdan vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

63' Mame Thiam sol kanattan taşıdığı topu ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı. Gerilerden gelen Ozan Tufan'ın sert şutunda top savunmadan döndü.

61' Fenerbahçe akınında Mame Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Pelkas karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı ancak ofsayt bayrağı yine havadaydı.

60' Karacabey Belediyespor'da Gökhan Cingirt yerini Sefa Durmuş'a bıraktı.

59' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo uzaklardan şansını denedi, top üstten auta gitti.

58' Ozan Tufan ciddi anlamda zorlanıyor. Sakatlanan Sosa'nın yerine oyuna giren Ozan da birazdan kenara gelecek.

57' Karacabey Belediyespor'da Ömer sağ kanattan savunma arkasına sarktı, vuruşunda top kaleci Oytun'da kaldı ancak öncesinde ofsayt bayrağı da havadaydı.

55' Maçta tempo düşmeye başladı.

54' Bu arada Fenerbahçe'de Ozan Tufan da ayağından bir problem yaşıyor. Zaman zaman seken Ozan Tufan da oyuna devam edemeyebilir.

52' Fenerbahçe savunmadan oyun kurmaya çalışıyor.

51' Fenerbahçe'de Sosa'nın bacağında hafif bir problem olduğu, riske atmamak adına oyundan alındığı belirtildi.

48' Fenerbahçe ikinci yarıda daha atak bir oyunla başladı.

47' GOL OFSAYTA TAKILDI! Pelkas'ın ara pasıyla savunma arkasında topu alan Thiam topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

45' Fenerbahçe'de Jose Sosa yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 1-0 Karacabey Belediyespor

45' OYTUN ÇIKARDI! Karacabey Belediyespor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Dijlan doğrudan kaleyi denedi, kaleci Oytun parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

44' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

42' KAÇTI! Arda'nın topuk pasıyla sağ çaprazda topu alan Dijlan'ın plasesinde top direğin yanından auta çıktı.

41' Karacabey Belediyespor yine savunmadan hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışıyor.

39' Ceza alanı sol çaprazınan Pelkas'ın şutunda top kaleci Veysel'in kucağında kaldı.

38' Karacabey Belediyespor beraberlik için Fenerbahçe kalesine yükleniyor.

36' BÜYÜK TEHLİKE! Karacabey Belediyespor atağında savunma arkasına hareketlenen Berk Ali karşı karşıya kalacakken kalesini terk eden Oytun çok kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi. Devamında Ömer'in vuruşunda top auta çıktı.

35' Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasıyla birlikte maçta tempo düştü.

34' Fenerbahçe topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanıyor.

31' Kırmızı kartın ardından Karacabey Belediyespor çok adamla rakip yarı alana yerleşti.

30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçiliyor. Sarı lacivertli ekip maçın üçte ikilik dilimini 10 kişiyle oynayacak.

29' Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.

28' Fenerbahçe'de şimdi bir futbolcu oyundan çıkacak, genç kaleci Oytun oyuna dahil olacak.

27' FENERBAHÇE 10 KİŞİ! Dijlan'ın uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ömer topu kafayla önüne almak isterken top ceza sahasını terk eden Altay Bayındır'ın koluna çarptı. Hakem, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Altay'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

25' Oyun tamamen Karacabey Belediyespor yarı alanında oynanıyor. Fenerbahçe özellikle sağ kanadı çok etkili kullanıyor.

23' TEHLİKE! Fenerbahçe yine etkili geldi. Ömer Faruk'tan pası alan Thiam'ın ceza alanının ilk metrelerinden vuruşunda top yandan auta çıktı.

21' Karşılaşmanın ilk bölümü Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi.

20' BİR KAFA! Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında Mame Thiam kafayı vurdu, top kaleci Veysel'de kaldı.

16' Karacabey Belediyespor kendi yarı alanından çıkamıyor.

14' Fenerbahçe üçlü defansla oynuyor. Sarı lacivertliler tüm hatlarıyla ön alanda baskı kuruyor.

13' KAÇTI! Sol kanattan içeri sokulan Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Veysel mutlak golü önledi.

12' Fenerbahçe'de Ömer Faruk sağ çaprazdan kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

11' Fenerbahçe golün ardından da baskıya devam ediyor.

11' FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ! Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım'ın kale alanına doğru ortaladığı topa Thiam'dan önce müdahale etmek isteyen Onur, kendi ağlarını sarstı: 1-0

9' Karacabey Belediyespor'da Hasan'ın uzaklardan şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

7' Karacabey Belediyespor cesur bir oyun anlayışıyla maça başladı.

6' Fenerbahçe oyunu rakip ceza alanı çevresine yıkmak istiyor.

4' Fenerbahçe ön alanda baskı uyguluyor, Karacabey Belediyespor ayağa paslarla çıkmaya çalışıyor.

3' Feerbahçe sol kanattan Thiam'la atak geliştirdi. Son çizgiye inmek isteyen Thiam'ı Karacabey Belediyespor savunması durdurdu.

2' Fenerbahçe savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

1' Kritik maç başladı.

FENERBAHÇE-KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇ DETAYLARI

Fenerbahçe: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

Karacabey Belediyespor: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk Ali, Sadık Arda, Ömer

Gol: Dk.11 Onur Özcan (kk.) (Fenerbahçe) -

Sarı kartlar: Cisse, Oytun, Ozan, Pelkas (Fenerbahçe) - Sergen İlhan (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk.28 Altay (Fenerbahçe)