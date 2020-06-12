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  4. 12 Haziran 2020 20:53

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11l'eri belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig yeniden başladı. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe Kayserispor'u Kadıköy'de konuk ederken, ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11l'eri belli oldu
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Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen ara, 27. hafta maçlarıyla sona eriyor, futbol heyecanı geri dönüyor. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler, seyircisiz oynanacak maçta Tahir Karapınar yönetiminde kazanarak puanını 43'e yükseltmeyi hedefliyor. Robert Prosinecki'nin Kayserispor'u ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek son sıradan kurtulmak istiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodriguez, Ferdi, Mevlüt.

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

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