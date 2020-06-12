Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11l'eri belli oldu

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen ara, 27. hafta maçlarıyla sona eriyor, futbol heyecanı geri dönüyor. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.
Sarı-lacivertliler, seyircisiz oynanacak maçta Tahir Karapınar yönetiminde kazanarak puanını 43'e yükseltmeyi hedefliyor. Robert Prosinecki'nin Kayserispor'u ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek son sıradan kurtulmak istiyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodriguez, Ferdi, Mevlüt.
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets
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