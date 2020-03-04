Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Ersun Yanal'ın ayrılık sürecine dair açıklamalar yaptı. Özsoy, gelirken de giderken de Yanal'ın kendişleriyle hiç para konuşmadığını söyledi. Semih Özsoy yeni teknik direktörün kısa süre içinde belli olacağını da ifade etti.

"Şehitlerimize başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Özsoy, "Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Trabzon emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık." dedi.

Ersun Yanal'a teşekkür eden Semih Özsoy, "Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak, onu yapan bir yönetimiz. Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye Antalya'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı. Ersun Hoca'ya özel hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." şeklinde konuştu.

2-1 kayettikleri maçı değerlendiren Fenerbahçe Başkan Vekili, "Çok daha net pozisyona sahiptik ama rövanşı alarak, başarılı olamadığımız, sonuna kadar takipçisi olamadığımız ligde teselli olarak Türkiye Kupası'nı almayı umuyoruz. Umut verici bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Yeni teknik direktör hakkında da konuşan Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" dedi.

Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.

