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Fenerbahçe Luan Peres transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Luan Peres transferini resmen açıkladı

. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe stoper eksiğini gidermek için Marsilya'dan Luan Peres'i transfer etti.

Yeni sezonda, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King,, Bruma, Tiago Çukur ve Gustavo Henrique transferleri ile güçlendirmişti. Sarı-Lacivertliler yaptığı KAP bildirimi ile 9. transferini de resmen duyurdu.

9. TRANSFER AÇIKLANDI!
Sarı-Lacivertli kulüp yaptığı KAP bildirimi ile son olarak Marsilya forması giyen Luan Peres'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Luan Peres
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