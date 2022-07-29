Fenerbahçe, Luan Peres transferini resmen açıkladı: İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Luan Peres'in transferini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Fenerbahçe, Luan Peres transferini resmen duyurdu. Sarı - lacivertliler, oyuncu için 5.25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI;

"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir."