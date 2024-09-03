  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe Luan Peres'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Luan Peres'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Luan Peres'in sözleşmesini feshetti
Güncelleme:

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF’ye bildirildi.

Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürüyor. Bu kapsamda Joao Pedro’un sözleşmesinin fesheden Miha Zajc’ı geçtiğimiz günlerde Toulouse takımına kiralayan Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Luan Peres’in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirildi.

FENERBAHÇE 5.23 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe'nin 2 sene önce Marsilya'dan 5.23 milyon euro karşılığında transfer etiği Luan Peres ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Etiketler Fenerbahçe Luan Peres sözleşme Fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray transfer bombasını patlattı: Osimhen İstanbul'da Galatasaray transfer bombasını patlattı: Osimhen İstanbul'da Özel'den gizli çekilen fotoğraflara yanıt: ''Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'' Özel'den gizli çekilen fotoğraflara yanıt: ''Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'' MİT'ten MOSSAD operasyonu: Türkiye'deki para ağını yöneten isim tutuklandı MİT'ten MOSSAD operasyonu: Türkiye'deki para ağını yöneten isim tutuklandı Dilan Polat artık korumayla geziyor: Son görüntüsü dikkat çekti Dilan Polat artık korumayla geziyor: Son görüntüsü dikkat çekti ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK ağustos enflasyonunu açıkladı TÜİK ağustos enflasyonunu açıkladı Özgür Özel'den canlı yayında erken seçim çağrısı: Tarih bile verdi Özgür Özel'den canlı yayında erken seçim çağrısı: Tarih bile verdi Ahu Tuğba'nın yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı Ahu Tuğba'nın yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı Eylül ayı kira zam oranı belli oldu Eylül ayı kira zam oranı belli oldu Sopalı kavgaya kadınlar da karıştı: O anlar kamerada Sopalı kavgaya kadınlar da karıştı: O anlar kamerada
Teknoloji marketlerinde uzun dönemli kiralama dönemi Teknoloji marketlerinde uzun dönemli kiralama dönemi Hatay'da taciz cinayeti: Suriyeliler, Suriyeliyi bıçakla öldürdü Hatay'da taciz cinayeti: Suriyeliler, Suriyeliyi bıçakla öldürdü Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler Kerem Aktürkoğlu transferinde detaylar belli oldu: İşte bonservis bedeli Kerem Aktürkoğlu transferinde detaylar belli oldu: İşte bonservis bedeli Mide bulandıran baskın: 3 işletme mühürlendi Mide bulandıran baskın: 3 işletme mühürlendi Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan Depoları doldurun: 1 lira 30 kuruş zam geliyor Depoları doldurun: 1 lira 30 kuruş zam geliyor Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı