Fenerbahçe Luan Peres'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF’ye bildirildi.

Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürüyor. Bu kapsamda Joao Pedro’un sözleşmesinin fesheden Miha Zajc’ı geçtiğimiz günlerde Toulouse takımına kiralayan Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Luan Peres’in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirildi.

FENERBAHÇE 5.23 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe'nin 2 sene önce Marsilya'dan 5.23 milyon euro karşılığında transfer etiği Luan Peres ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.