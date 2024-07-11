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Fenerbahçe-Lugano maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Lugano maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacağı müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Tiago Martins yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda , 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Thun Stockhorn Arena’da İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. Martins’in yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Etiketler Fenerbahçe lugona maç Hakem
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