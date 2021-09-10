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Fenerbahçe, Mesut Özil dedikodularına böyle son verdi

Fenerbahçe, Mesut Özil dedikodularına böyle son verdi

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına Mesut Özil ve 16 yaşındaki Arda Güler'in uyumu damga vururken kulüp sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaştı.

Mesut Özil ve Arda Güler'in uyumu gün geçtikçe artıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut da Arda ile birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyor. Arda, ağabeylerinin gözbebeği oldu. Mesut Özil, oyun stili kendine benzeyen Arda'nın gelişimiyle yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE DEDİKODULARA SON VERDİ
Fenerbahçe yaptığı paylaşımla Mesut Özil'in ayrılacağı dedikodularına son verdi. Genç futbolcu Arda Güler ile neşeli bir antrenman geçiren Özil, yakın çevresine de açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR DURUM ASLA YOK"
Mesut Özil, çıkan transfer haberleri ile ilgili de yakın çevresine, "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de çok mutluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe formasıyla şampiyon olmak. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Taraftarlarımız merak etmesin" dediği ifade edildi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe kulüp sosyal medya
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