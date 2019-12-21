Fenerbahçe Mesut Özil'i kiralıyor! Transfer iddiası

Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil hayalleri gerçek oluyor. Sarı-Lacivertliler, Arsenal’le köprüleri atan yıldız futbolcuyu 6 aylığına kiralamak için ciddi mesafe kat etti.

İngiliz basınından DailyMail’in özel haberine göre, F.Bahçe Sportif Direktörü ile Özil geçtiğimiz hafta Londra’da bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların görüşmeden el sıkışarak ayrıldığı ve 31 yaşındaki oyun kurucunun Fenerbahçe forması giymeye çok yakın olduğu iddia edildi.

COMOLLİ İÇİN PRESTİJ MESELESİ

İngiliz gazetesinin haberine göre, daha önce Tottenham ve Liverpool’da sportif direktör olarak görev yapan Comolli, bu transferi bitirerek Türkiye’deki “başarısız” imajını tersine çevirmek istiyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un şampiyonluk için tüm gücüyle bu transferi bitirmek istediği belirtilen haberde, Mesut’un daha önce yaptığı “Eğer bir gün Türkiye’ye gelirsem F.Bahçe’de oynarım. F.Bahçe çocukken tuttuğum takımdı” sözleri hatırlatıldı.

BAŞAKŞEHİR’E FAZLA GELDİ

Mesut Özil’in bir diğer talibinin Medipol Başakşehir olduğu iddia edilmişti. Turuncu-Lacivertliler’in yıldız futbolcu için nabız yokladığı ancak gelen ilk maliyet raporu sonrası, “Biz sormamış olalım” diyerek geri çekildiği öğrenildi. Haftalık ücreti 350 bin pound olan Mesut’un Arsenal’le olan sözleşmesi Haziran 2021’e kadar devam ediyor. Londra ekibi, yeni hocası Arteta’nın da kadroda düşünmediği Mesut için bu parayı ödemek istemiyor.

Kaynak: Akşam

