Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Alexander Sörloth düğümü çözülüyor

eni sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefinde yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni sezona iddialı kadrolarla girmek isteyen ve hedeflerini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde çalışmalarına gaz verdi. Sarı - lacivert ile siyah - beyazı karşı karşıya getiren Alexander Sörloth'un hangi tarafı seçtiği ise belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte takımlar transfer hazırlıklarını hızlandırdı.

SÖRLOTH İÇİN KARŞI KARŞIYA

Geride bıraktığımız sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth için Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Norveçli golcünün transferinden çekilmesinin ardından oyuncuyla görüşme yapan siyah - beyazlılar, Sörloth ile yıllık 3 milyon euro maaş için anlaşma sağladı.

8 MİLYON EURO

Futbolcu cephesini halleden Beşiktaş Yönetimi, Leipzig ile görüşmelere başladı ve Alman ekibine 8 milyon euro bonservis önerdi.

KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

Oyuncunun satışına sıcak bakan Leipzig'in de Beşiktaş ile el sıkıştığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜLEDİ

2019/20 sezonunun başında Trabzonspor'a transfer olan ve burada çıktığı 49 resmi maçta gösterdiği 33 gol - 11 asistlik performansla adeta büyüleyen Sörloth, o sezonun sonunda 10 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutmuştu.