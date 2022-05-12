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  4. Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Alexander Sörloth transferinde yeni gelişme

Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Alexander Sörloth transferinde yeni gelişme

Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Alexander Sörloth transferinde yeni gelişme

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alexander Sörloth transferinde taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, forvet mevkiini emanet etmek istediği Alexander Sörloth için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek istiyor.

6 MİLYON + SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önermişti. Alman ekibinin, diğer taliplilere göre Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE DE GÖRÜŞECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı. Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor. Görüşme önceliğini Siyah-Beyazlılar'a veren Wivestad'ın, Fenerbahçeli idarecilerle bir araya geleceği belirtildi. Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Real Sociedad formasıyla 41 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Alexander Sörloth, 2020 sezonu sonunda Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe fenerbahçe beşiktaş gelişme
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