Fenerbahçe Mourinho için saat verdi
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Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için bu akşam imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.
Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise bir imza töreni düzenlenecek.
MOU zamanı ⏳ pic.twitter.com/zAfHOT3LPb— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2024
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