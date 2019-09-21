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  4. 21 Eylül 2019 20:06

Fenerbahçe Neslican Tay pankartıyla sahaya çıktı

Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay'ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.

Fenerbahçe Neslican Tay pankartıyla sahaya çıktı
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Süper Lig’de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar Neslican Tay’ı unutmadı.

Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican’ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı.

Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.

Fenerbahçe takımı da sahaya 'Mücadelen çok güzeldi Neslican' pankartıyla sahaya çıktı.

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Neslican Tay
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