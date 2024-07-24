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Fenerbahçe o ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe o ayrılığı resmen duyurdu
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Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki genç oyuncusu Emir Ortakaya, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. lig ekiplerinden Westerlo’ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya’ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" denildi.

Geçtiğimiz sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoper, 30 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Etiketler Fenerbahçe Emir Ortakaya
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