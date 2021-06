Fenerbahçe Okay Yokuşlu'yu istiyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, milli yıldız Okay Yokuşlu için nabız yoklamaya başladı

Önceliği forvet, kanat ve bek transferi olan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'nin satılma olasılığına karşılık tedbirini aldı. Kanarya, söz konusu futbolcuların satışından gelecek parayı Okay Yokuşlu transferinde kullanma kararı aldı. EURO 2020 sonrası Celta Vigo ile pazarlık masasına oturacak olan Sarı-Lacivertliler, kapıyı 4 milyon euro ile açacak. İşte detaylar…

İLK ADAY OKAY YOKUŞLU

Orta saha transferi Fenerbahçe'nin öncelikleri arasında değildi ancak Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan taliplerin çıkması, Sosa'nın ise ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle yönetim şimdiden hazırlıklara başladı. İlk aday olarak da Okay Yokuşlu belirlendi.

İLK GÖRÜŞME EURO 2020 SONRASI

27 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler şimdilik beklemede. Yönetim, şu anda Milli Takım ile EURO 2020'de ter döken yıldız futbolcunun ilgisinin dağılmaması adına kendisiyle görüşmek için turnuva sonrasını bekliyor.

PAZARLIK 4 MİLYON EURO İLE AÇILACAK

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Okay için kulübü Celta Vigo ile görüşmelere ise kısa sürede başlamayı hedefliyor. Eğer Ozan ya da İrfan satılırsa buradan gelecek paranın bir bölümü ile başarılı oyuncunun bonservisinin alınması muhtemel. Sarı-Lacivertlilerin pazarlık masasına 4 milyon euroluk teklifle oturması bekleniyor. Yabancı futbolcu kuralındaki değişiklik, Okay'ın yıllardır Avrupa tecrübesinin olması ve kalitesi; yıldız futbolcunun 1 numaralı hedef olmasını sağladı.

WEST BROM'DA GÖZ DOLDURDU

Okay Yokuşlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig'de West Bromwich'te kiralık olarak geçirdi.27 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıktı, performansıyla takımın en iyilerinden biri oldu. West Brom, ligden düştüğü için yıldız orta saha oyuncusunun bonservisini alma hayali suya düştü.