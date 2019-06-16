Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı ertelendi

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, bugün Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti ancak kongre için yeterli sayıya ulaşılamadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün yeniden yapılandırılması gerekiyor. Değiştirilmesi gereken birçok konu var. Sanıyorum yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bunu bugün gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe kongresinde tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için 2342 üye gerekirken kongrede 1572 üye hazır bulunuyordu. Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı farklı bir tarihte gerçekleştirilecek.

