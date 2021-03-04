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Fenerbahçe Pelkas için bonservis ücretini belirledi

Fenerbahçe Pelkas için bonservis ücretini belirledi

Sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas'ın bonservis ücreti belli oldu.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ile PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas sarı lacivertlilerde sergilediği performansla göz doldurdu.

Rus takımları Zenit ve Rubin Kazan'ın transfer listesine giren Pelkas için sarı lacivertliler bonservis ücretini belirledi. Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas için 15 ile 20 milyon Euro arasında bonservis ücreti isteyecek. 27 yaşındaki Yunan 10 numara Fenerbahçe'de 20 maçta forma giydi ve 5 gol, 7 asist yaptı.

CANER ERKİN SEZON SEZONU YOLCU
Öte yandan Fenerbahçe'de Caner Erkin çalışmalarına sezon sonuna kadar bireysel olarak devam edecek. Sarı lacivertliler sezon sonunda ise Caner ile yollarını ayırmayı planlıyor.

(AJANSSPOR)

Etiketler pelkas bonservis ücret fenerbahçe
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